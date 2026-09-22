به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ورجاوند با اعلام پایان پانزدهمین فاز سراسری و رایگان واکسیناسیون طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل، اظهار کرد: در این طرح، حدود ۳۲ هزار قطعه طیور بومی در ۶۶ روستای شهرستان با استفاده از واکسن آشامیدنی و به‌صورت کاملاً رایگان ایمن سازی شدند.

وی افزود: اجرای این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی طیور بومی، حفظ سرمایه دامی روستاییان و کاهش خطر گردش ویروس نیوکاسل انجام شد و می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از انتقال بیماری به واحد‌های پرورش صنعتی طیور داشته باشد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان دزفول با اشاره به خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع نیوکاسل، گفت: این بیماری از بیماری‌های حاد و بسیار واگیر طیور است و در صورت بروز می‌تواند خسارت قابل توجهی به واحد‌های صنعتی و معیشت خانوار‌های روستایی وارد کند.

ورجاوند درباره علائم بیماری نیوکاسل نیز بیان کرد: تنفس با دهان باز، له‌له زدن، اسهال آبکی یا سبزرنگ، بی‌اشتهایی، کاهش وزن، عدم تعادل در حرکت و در موارد شدید، فلج پا‌ها و پیچش گردن از مهم‌ترین علائم این بیماری در طیور است.

وی در پایان اظهار داشت: واکسن نیوکاسل در مراکز مایه‌کوبی و داروخانه‌های بخش خصوصی دامپزشکی در دسترس است و شهروندان و پرورش‌دهندگان طیور بومی می‌توانند با مراجعه به این مراکز، نسبت به تهیه واکسن و تداوم برنامه ایمن‌سازی پرندگان خود اقدام کنند.