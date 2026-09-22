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مبدأ تشییع پیکر مطهر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی از میدان جهاد مسجد مدرسه امام خمینی تعیین شد و مراسم از این مکان به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مطهر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر تشیع، صبح چهارشنبه اول مهرماه در قم برگزار میشود.
بر اساس اصلاحیه برنامه اعلامشده، مبدأ تشییع از میدان جهاد مسجد مدرسه امام خمینی خواهد بود و مراسم از ساعت ۹ صبح به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار میشود.
همچنین مجلس ختم شب اول، چهارشنبه شب پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه برگزار خواهد شد.
مجلس ختم بانوان نیز همزمان در مسجد امیرالمومنین در خیابان شهید فاطمی برگزار میشود.