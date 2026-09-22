مدیرکل برنامه‌ریزی پارک فناوری پردیس گفت: امروز همزمان با برگزاری بیست و چهارمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس، ۸ محصول برتر تجاری‌سازی شده شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران رونمایی و معرفی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضوانی مدیرکل برنامه‌ریزی پارک فناوری پردیس صبح امروز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، درباره برنامه‌های اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس که در منطقه نوآوری ایران برپا می‌شود، افزود: امروز در این گردهمایی، اثر یک سال عملکرد و فعالیت شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف به نمایش گذاشته می‌شود که در آن، بهترین محصولات تجاری سازی شده شرکت‌ها، معرفی و رونمایی خواهد شد.

رضوانی افزود: امروز در این اجلاس از ۸ محصول از بین ۱۱۰ محصول جدید در حوزه‌های سلامت، الکترونیک و حوزه‌های مخابراتی که در این مجموعه، تولید و به مرحله ارزیابی رسیده‌اند، معرفی و رونمایی می‌شوند.

وی افزود: همچنین در حاشیه رونمایی از این محصولات دانش بنیان، نمایشگاهی هم که توسط سازنده‌های محصولات ارائه شده به نمایش گذاشته خواهد شد.

در بیست و چهارمین اجلاس سالانه پارک فناوری پردیس جمعی از مسئولان کشوری، رئیس و مدیران پارک فناوری پردیس و مدیران عامل شرکت‌های عضو منطقه نوآوری ایران حضور خواهند داشت.

اجلاس سالیانه پارک فناوری پردیس فرصتی برای ارائه آخرین دستاوردها، معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های فناور و بررسی مسیر توسعه و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان فراهم می‌کند.