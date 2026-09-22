مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مدیریت شرایط اضطراری را از اولویت‌های اصلی این منطقه دانست و گفت: در نیمه نخست امسال، شاخص حوادث منطقه صفر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد امتحانی گفت: برگزاری ۶ مانور عملیاتی، اجرای ۲۳ عملیات پرریسک بدون وقوع حادثه، انجام مطالعات ارزیابی ریسک حریق، دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی معاینات ادواری کارکنان، آغاز طرح ارزیابی شکاف ایمنی و شروع استقرار استاندارد ISO ۴۵۰۰۳ از اقدام‌های منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (اچ‌اس‌ئی) بوده است.

وی با اشاره به ناترازی گاز در حوزه شمال شرق کشور به‌ویژه با از دست رفتن بخشی از ظرفیت پالایشگاه‌های پارس جنوبی گفت: این موارد ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و میان‌مدت را دوچندان کرد که در همین زمینه تکمیل رینگ شرقی کشور از طریق اجرای خط سربیشه–نهبندان و همچنین تکمیل خط تقویتی جنوب شهر مشهد برای امسال در دستور کار قرار دارد.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران گفت: افزون‌برآن، در افق میان‌مدت اجرای فاز دوم ذخیره‌سازی شوریجه و در برنامه بلندمدت، اجرای خط یازدهم سراسری به‌عنوان راهکار‌های مؤثر برای افزایش پایداری و تاب‌آوری شبکه پیش‌بینی شده است.

امتحانی صیانت از حریم خطوط انتقال گاز را از دیگر اولویت‌های منطقه برشمرد و گفت: از ابتدای امسال حدود ۳۰ هزار کیلومتر بازدید و کنترل حریم خطوط انجام شده است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین هر خط منطقه بیش از پنج بار پایش شده است.

وی ادامه داد: صدور اخطاریه برای متجاوزان به حریم، رفع تجاوز‌های شناسایی‌شده، تشکیل کارگروه پاک‌سازی حریم و تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی از اقدام‌هایی است که برای کاهش ریسک‌های مرتبط با حریم خطوط انجام شده است.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران افزود: تغییر کلاس خطوط انتقال گاز در سه روستا در خراسان شمالی نهایی شده است و سه روستای دیگر نیز در مرحله ارزیابی ریسک قرار دارند.

صرفه‌جویی حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز

امتحانی درباره اقدام‌های انجام‌شده با هدف بهینه‌سازی فرایند‌های عملیاتی و صیانت از منابع ملی گفت: بازنگری در برنامه پیگرانی تمیزکننده امسال از فعالیت‌های مؤثر در حوزه بهبود مستمر بوده است که با اولویت‌بندی دوباره، تعداد خطوط پیش‌بینی‌شده برای پیگرانی از ۲۹ خط به هفت خط دارای اولویت یک کاهش یافت و اجرای عملیات صرفا بر مبنای اولویت‌ها و شرایط اضطراری شبکه انتقال گاز در دستور کار امسال قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این اقدام، صرفه‌جویی حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز را به همراه داشته است که از منظر اقتصادی و عملیاتی، دستاوردی مهم در مسیر مدیریت منابع است.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران همچنین استفاده از فناوری‌های جدید و ظرفیت‌های دانش‌بنیان را از محور‌های مورد توجه منطقه دانست و گفت: استفاده از نانومواد در شست‌وشوی شیرآلات، طراحی تجهیزات پشتیبان، توسعه سامانه‌های پایش شبکه، سامانه حضور و غیاب مبتنی بر هوش مصنوعی، پلاک‌خوان هوشمند و توسعه نرم‌افزار مدیریت HSED از اقدام‌هایی است که با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ارتقای ایمنی و ماندگارسازی دانش سازمانی اجرا شده است.

امتحانی با اشاره به برنامه‌های ماه‌های آینده گفت: تعمیرات اساسی ۲۵ هزار ساعته یک دستگاه توربین، تعمیر یک دستگاه مولد اضطراری برق و راه‌اندازی دو مولد اضطراری در مراکز بهره‌برداری، احداث ایستگاه کنترل فشار در شمال شهر مشهد، ایجاد ارتباط خط جدید نهبندان ـ سربیشه با خطوط موجود در چهار نقطه، تعویض پوشش دو هزار و ۵۰۰ متر از خطوط و اجرای عملیات پیگرانی تمیزکننده، از برنامه‌های مهم منطقه برای افزایش آمادگی شبکه در ماه‌های پیش‌روست.

وی تأکید کرد: مناطق عملیات انتقال گاز، خط مقدم تحقق مأموریت‌های شرکت انتقال گاز ایران هستند و افزایش آمادگی، خلاقیت، خوداتکایی فنی و انسجام در این مناطق، نقش مستقیمی در انتقال ایمن، پایدار و بهره‌ور گاز به مشترکان کشور دارد.

نقش ویژه مناطق انتقال گاز

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران در ادامه با اشاره به نقش مناطق عملیاتی، گفت: با توجه به ساختار و مأموریت‌های شرکت انتقال گاز ایران، مناطق عملیاتی در عمل خط مقدم تحقق اهداف شرکت به شمار می‌روند که نقش آنها فقط اجرایی نیست، بلکه راهبردی و تعیین‌کننده است.

امتحانی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که شبکه انتقال با چالش‌هایی مانند ناترازی فصلی، محدودیت‌های تأمین قطعات، ضرورت پایداری در اوج مصرف و حساسیت‌های HSED روبه‌روست، اهمیت مناطق عملیاتی بیش از گذشته نمایان می‌شود، یادآور شد: این مناطق، به‌ویژه منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران به‌عنوان یکی از مناطق کلیدی در شرق کشور، با مدیریت دقیق جریان گاز، آرایش ایستگاه‌های تقویت فشار، پایش مستمر خطوط و آمادگی شبانه‌روزی، نقشی مستقیم در حفظ پایداری شبکه و تأمین مطمئن انرژی برای مشترکان خانگی، صنعتی و نیروگاهی دارند.

وی افزود: مناطق عملیاتی در سال‌های اخیر به مراکز اصلی نوآوری و خوداتکایی فنی نیز تبدیل شده‌اند و اجرای عملیات‌های تخصصی همچون هات‌تپ، تعمیرات اساسی، رفع محدودیت‌های بهره‌برداری و بومی‌سازی برخی قطعات و روش‌های تعمیراتی نشان می‌دهد که تحقق اهداف شرکت بدون اتکا به توان کارشناسی و عملیاتی مناطق ممکن نیست و این مناطق با تکیه بر تجربه میدانی و دانش فنی نیرو‌های خود، بخش مهمی از مأموریت حفظ تداوم سرویس و افزایش بهره‌وری را پیش می‌برند.

مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به اهمیت ویژه این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر انتقال گاز شرق کشور گفت: تأسیسات مرتبط با ذخیره‌سازی و الزام‌های خاص بهره‌برداری در این محدوده، سبب شده است تصمیم‌گیری‌های عملیاتی در این منطقه به‌طور مستقیم بر تراز مصرف فصلی و پایداری شبکه اثرگذار باشد.

امتحانی تصریح کرد: همچنین صیانت از خطوط لوله، کاهش هدررفت، رعایت الزام‌های ایمنی و پدافند غیرعامل، از دیگر عرصه‌هایی است که مناطق عملیاتی در آن نقش‌آفرینی مؤثر دارند و به تحقق اهداف کلان شرکت در حوزه انتقال ایمن، پایدار، پاک و بهره‌ور کمک می‌کنند و با توجه به مجموع این موارد، مناطق عملیات انتقال گاز، بازوی اصلی تحقق مأموریت‌های شرکت هستند و هر میزان آمادگی، انسجام، خلاقیت و تعهد در این مناطق بیشتر باشد، اهداف کلان شرکت نیز با کیفیت بالاتری محقق خواهد شد.