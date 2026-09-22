به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سید علی کاظمی امروز در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب افزود: قوه قضائیه پیگیر پرونده حقوقی جنایت دشمن آمریکایی در مدرسه شجره طیبه میناب و خون پاک شهدای آن است.

کاظمی افزود: دانش آموزانی که برای آموختن درس صلح و زندگی آمده بودند هدف موشک‌های ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

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