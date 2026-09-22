به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در این جلسه با اشاره به اهمیت فصل زنده‌گیری پرندگان شکاری بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با تخلفات مرتبط با زنده‌گیری و قاچاق این پرندگان تأکید کرد.

عبدالرحمن مرادزاده بر ضرورت هماهنگی با نهاد‌های قضایی و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی تأکید کرد و خواستار برگزاری دیدار و جلسات هماهنگی با دستگاه‌های مذکور برای مقابله مؤثر با زنده‌گیری پرندگان شکاری شد.

وی همچنین بر آمادگی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های محیط‌بانی و گشت‌های اجرایی در فصل مقابله با زنده‌گیری پرندگان شکاری تأکید کرد و خواستار افزایش پایش و گشت در مناطق مهم و مستعد این تخلفات شد.

مرادزاده آموزش و اطلاع‌رسانی را از دیگر اقدامات ضروری در این زمینه عنوان کرد و بر نصب بنر‌های اطلاع‌رسانی و هشداردهنده در مناطق مهم و مسیر‌های مورد تردد تأکید کرد.