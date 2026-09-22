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وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه رسمی ستاد شهدای جنایت میناب، از همه اعضای این ستاد که فعالیتهای آن جزو مصوبات دولت است خواست به فعالیتها در بازنمایی مظلومیت میناب ادامه دهند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سیدرضا صالحی امیری گفت: پیش نویس این مصوبه در خرداد ماه تدوین و ۲۱ شهریور مصوبه دولت برای تجمیع ظرفیتها در حوزه شهدای میناب، تکمیل و ابلاغ شد.
رئیس ستاد شهدای جنایت میناب در ادامه این نشست گزارش عملکرد نهادهای عضو این ستاد شامل بنیاد شهید، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و حوزه هنری را بررسی کرد.
صالحی امیری افزود: گام بعدی دعوت از نهادهای اقتصادی بزرگ کشور است تا در زمینه برنامههای کلان میناب پای کار بیایند.
فعالیتهای ادبی متمرکز بر شهدای میناب در حوزههای موسیقی، شعر، داستان، کتاب، سینما و تئاتر، جشنواره دانش آموزی و دانشجویی، ساخت یادمان و موزه میناب و فعالیتهای بین المللی از جمله برنامههایی است که ستاد شهدای جنایت میناب در دستور کار دارد.