دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه: از سال گذشته تاکنون، فرآیند شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز با سرعت بالا دنبال شده که منجر به مسدودسازی ۱۷۸۷ حلقه چاه غیرقانونی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حمیدرضا کریمی با اشاره به اینکه منابع آب، جزئی از دارایی‌های ملی و متعلق به تمام شهروندان است گفت: هرگونه برداشت غیرمجاز، نه تنها نقض صریح قوانین محیط‌زیستی، بلکه تعرض مستقیم به حقوق عمومی و تهدیدی جدی برای امنیت زیستی و توسعه پایدار استان محسوب می‌شود.

وی افزود: در راستای مقابله با این تخلفات، از سال گذشته تاکنون، فرآیند شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز با سرعت بالا دنبال و منجر به مسدودسازی ۱۷۸۷ حلقه چاه غیرقانونی شده است.

کریمی در ادامه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آتی برای تکمیل این فرآیند اظهار داشت: در ادامه این مسیر، به اداره ذی صلاح ابلاغ و تاکید شده است که با برنامه‌ریزی دقیق، فرآیند انسداد چاه‌های باقی‌مانده تسریع شود.

وی افزود: هدف‌گذاری این برنامه بر این است که با تکمیل عملیات‌های اجرایی، ظرفیت مسدودسازی و انسداد ۱۰۰۰ چاه غیرمجاز در استان تا پایان سال جاری محقق شود.

دادستان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در کنار نهاد‌های اجرایی، از هیچ تلاشی برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و حفاظت از ذخایر آب منطقه دریغ نخواهد کرد و برخورد با متخلفانی که مسبب تخلیه سفره‌های زیرزمینی هستند، با تمام توان ادامه خواهد داشت.