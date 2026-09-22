بیش از ۴۵۰ خادمیار رضوی در شهرستان ورامین با ارائه خدمات متنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تلاش می‌کنند تا فرهنگ خدمت و محبت به حضرت رضا(ع) را در سطح جامعه گسترش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خدمت به خلق زمانی که با نام و یاد امام رضا(ع) گره می‌خورد، از یک فعالیت اجتماعی ساده به روایتی عملی از فرهنگ اهل بیت(علیهم‌السلام) در جامعه تبدیل می‌شود.

در همین راستا، بیش از ۴۵۰ خادمیار رضوی در شهرستان ورامین با حضور فعال در میان مردم، اقدام به ارائه انواع خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کرده‌اند. این خادمان با هدف گسترش پیام محبت و ارادت به حضرت رضا(ع)، در تلاش‌اند تا الگوهای خدمت‌رسانی بر اساس آموزه‌های رضوی را در جامعه محقق سازند.