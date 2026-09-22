به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: این ارقام جدید پس از ۱۷ تحقیق، اصلاح کلاسیک و ارزیابی مستمر در شرایط واقعی کشت نیشکر در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر تولید شده است.

علیرضا کاظمی افزود: سه رقم IRC۰۹-۵۳۴، IRC۰۹-۸۲۴ و IRC۰۹-۷۲۵ در آزمایش‌های سه‌ساله میدانی، از نظر مجموعه‌ای از صفات کمی و کیفی، عملکرد بالاتری نسبت به ارقام تجاری رایج منطقه نشان داده و از ویژگی‌های مطلوبی در زمینه مقاومت در برابر تنش‌های مهم زیستی و غیرزیستی برخوردارند.