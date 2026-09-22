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مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: هم اکنون ۹۱۱ نیروگاه خورشیدی انشعابی در لرستان در حال بهرهبرداری است که مجموع ظرفیت تولید آنها به ۵.۶ مگاوات میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی در استان، اظهار کرد: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهویژه نیروگاههای خورشیدی یکی از برنامهها و اولویتهای دولت در حوزه تأمین برق است.
شیرزاد جمشیدی، افزود: هم اکنون ۹۱۱ نیروگاه خورشیدی انشعابی در لرستان در حال بهرهبرداری است که مجموع ظرفیت تولید آنها به ۵.۶ مگاوات میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان بیان کرد: در مجموع ۱۳.۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان در حال بهرهبرداری است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاههای انشعابی و پشتبامی است.
جمشیدی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران از توسعه نیروگاههای خورشیدی در لرستان گفت: تاکنون ۲۳۱ مجوز اتصال به شبکه با ظرفیت مجموع ۲۳۱ مگاوات در استان صادر شده است.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۲۷ سرمایهگذار با ظرفیت مجموع ۸۲ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کردهاند و طرح های مربوط به این سرمایهگذاران در مراحل مختلف احداث قرار دارد.