به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا سرمدی گفت: راه‌اندازی این کارگاه با حذف فرآیند انتقال تجهیزات به خشکی، مسیر تعمیرات اساسی سکو‌ها را کوتاه کرده و زمینه بازگشت سریع‌تر آنها به مدار تولید را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اقدام‌های کاهش زمان تعمیرات اساسی سکو‌های گازی میدان مشترک پارس جنوبی با هدف کمک به کاهش ناترازی گاز بیان کرد: با تلاش تیم‌های تعمیرات اساسی سکو‌ها و راه‌اندازی کارگاه تخصصی شیرآلات در دریا، زمان توقف سکو‌ها و انجام عملیات تعمیرات اساسی به‌شکل محسوسی کاهش یافته است.

سرمدی افزود: این توانمندی تخصصی با تسریع در تعمیر و بازگشت تجهیزات به چرخه تولید، نقش مؤثری در کاهش مدت تعمیرات، بازگشت سریع‌تر سکو‌ها به چرخه بهره‌برداری و استمرار تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی دارد.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس گفت: با استقرار و راه‌اندازی کارگاه تخصصی تعمیر شیرآلات در دریا، یکی از دغدغه‌های بزرگ ما در تعمیرات اساسی تا حد زیادی مرتفع شده است.

سرمدی ادامه داد: شیرآلات سکو‌ها در سایز‌های مختلف، از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین اندازه، در این کارگاه تعمیر می‌شوند و مواردی که بنا بر درخواست واحد‌های بازرسی فنی و عملیات، در طول سال دچار مشکل می‌شوند یا نیاز به کالیبره سالانه دارند، بدون نیاز به انتقال به خشکی، در دریا تعمیر و آماده بازگشت به چرخه می‌شوند.

وی با اشاره به کوتاه‌شدن زمان تعمیر شیرآلات بیان کرد: پیش از راه‌اندازی این کارگاه، شیر‌ها برای تعمیر به کارگاه‌های خشکی منتقل می‌شدند، اما اکنون فرایند تعمیر در محل و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: هرچه زمان تعمیرات و توقف سکو کاهش یابد، سکو زودتر به چرخه تولید بازمی‌گردد و این موضوع به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی سوم در کمک به کاهش ناترازی و کمبود گاز مؤثر است.

سرمدی گفت: بازگشت سریع‌تر سکو به تولید، معادل حفظ ظرفیت تولید روزانه ۲۸ میلیون مترمکعب گاز است که صرفه اقتصادی آن بیش از ۵ میلیون دلار برای کشور برآورد می‌شود.

وی یادآور شد: توسعه این‌گونه توانمندی‌های تخصصی در دریا، افزون‌بر کاهش زمان تعمیرات و هزینه‌های عملیاتی، سبب افزایش سرعت بازگشت تجهیزات و سکو‌ها به چرخه تولید و تقویت استمرار تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی می‌شود.