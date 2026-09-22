پخش زنده
امروز: -
رئیس جهادکشاورزی کاشان از دستیابی این شهرستان به خودکفایی کامل در تولید گوشت مرغ با تولید سالانه ۳۶۰۰ تُن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ محمد علی محلوجی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۸۰۰ تُن گوشت مرغ در شهرستان تولید شده است.
وی با اشاره به فعال بودن ۱۰۵ واحد مرغداری با ظرفیت سالانه بیش از ۳۶۰۰ هزار تن گوشت مرغ در این شهرستان، افزود: تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار قطعه جوجهریزی در سطح شهرستان انجام شده است.
محلوجی در خصوص تأمین نهادهها از جمله ذرت و سویا گفت: با بارگذاری سهمیهها در سامانه بازارگاه، مشکل تأمین وجود ندارد و دغدغه اصلی تولید، ناترازی انرژی، هزینههای بالای حمل و نقل، کمبود زیرساختهای کشتارگاهی و سردخانهای و فرسودگی تأسیسات است.
وی بر ضرورت بهسازی، نوسازی و هوشمندسازی سالنهای پرورش برای ارتقای بهرهوری و صرفهجویی در انرژی تأکید کرد.
رئیس جهادکشاورزی کاشان گفت: هماکنون ظرفیت فعال واحدهای مرغ تخم گذار شهرستان بالغ بر سه میلیون قطعه است که روزانه ۱۲۰ تن و بهطور میانگین هفتگی ۸۴۰ تن تخممرغ در شهرستان تولید و روانه بازار مصرف میشود.