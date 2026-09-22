عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه وحشی بافقی با مشارکت یک واحد صنعتی -معدنی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این مجموعه آغاز شد؛ طرحی که با ظرفیت پذیرش حدود ۲۲۰ دانش‌آموز و سرمایه‌گذاری ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی، قرار است بخشی از کمبود فضا‌های آموزشی شهرستان بافق را جبران کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد،عملیات اجرایی مدرسه ۶ کلاسه وحشی بافقی با مشارکت یک واحد صنعتی -معدنی و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی این مجموعه آغاز شد؛ طرحی که با ظرفیت پذیرش حدود ۲۲۰ دانش‌آموز و سرمایه‌گذاری ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی، قرار است بخشی از کمبود فضا‌های آموزشی شهرستان بافق را جبران کند.فرماندار بافق در آیین آغاز عملیات اجرایی این مدرسه با اشاره به افزایش جمعیت دانش‌آموزی و مهاجرپذیری شهرستان بافق گفت: این واحد آموزشی با زیربنای حدود هزار و ۷۰ مترمربع احداث می‌شود و بر اساس تعهد شرکت صنعتی -معدنی، عملیات اجرایی آن در کمتر از یک سال به پایان خواهد رسید.

رضا فلاح افزود: توسعه فعالیت‌های معدنی و صنعتی و به‌دنبال آن افزایش جمعیت شهرستان، نیاز به توسعه زیرساخت‌های آموزشی را دوچندان کرده است و احداث این مدرسه می‌تواند بخشی از این نیاز را پاسخ دهد.وی با بیان اینکه این طرح با عنوان مدرسه ۶ کلاسه تعریف شده است، اظهار داشت: این مجموعه در مجموع شامل حدود ۱۱ تا ۱۲ فضای آموزشی و اداری خواهد بود و ظرفیت پذیرش حدود ۲۲۰ دانش‌آموز را دارد.

فرماندار بافق ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این مدرسه، بخشی از کمبود فضای آموزشی شهرستان برطرف و تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های درس که در برخی موارد بالاتر از نرم استاندارد است، کاهش یابد.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، مشارکت شرکت‌های بومی در طرح‌های عام‌المنفعه را از ظرفیت‌های مهم توسعه شهرستان بافق دانست.وی احداث این مدرسه از سوی یک شرکت صنعتی- معدنی را اقدامی ارزشمند در حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و از مجموعه این شرکت و آموزش و پرورش قدردانی کرد.

صباغیان با تأکید بر ضرورت حمایت از شرکت‌های بومی گفت: توانمند شدن شرکت‌های منطقه می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر آنها در طرح‌های عام‌المنفعه و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز مردم را فراهم کند.

نماینده مردم بافق در مجلس همچنین بر ایجاد سازوکاری منسجم برای جذب و هدایت کمک‌های خیران و مجموعه‌های توانمند تأکید کرد و افزود: ایجاد فضای رقابتی میان خیران و تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند فرصت مناسبی برای شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های مورد نیاز جامعه، از جمله توسعه فضا‌های آموزشی باشد.