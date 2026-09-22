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رئیس سازمان امنیت غذایی ازبکستان خواستار تشکیل کارگروه مشترک قرنطینههای دامی و نباتی و بهرهگیری از بنادر جنوبی ایران برای اتصال مستقیم به خلیج فارس شد.
به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، در نشست همکاریهای کشاورزی ایران و ازبکستان، عزیزبیک اورونوف، رئیس سازمان امنیت غذایی ازبکستان، با ارائه مجموعهای از پیشنهادات عملی، بر ضرورت گسترش روابط تجاری و امنیت غذایی میان دو کشور تأکید کرد.
اورونوف با اشاره به ظرفیتهای صادراتی ازبکستان، خواستار تعیین اقدامات دقیق برای صادرات محصولات کشاورزی و دامی به جمهوری اسلامی ایران شد و افزود که ایران میتواند به عنوان یک دروازه مهم صادراتی برای محصولات ازبکستان عمل کند. وی همچنین تشکیل کارگروه مشترک قرنطینههای دامی و نباتی را اقدامی مؤثر در تسهیل تجارت دانست و اعلام کرد که این موضوع از سوی معاونان و سازمانهای مرتبط به سرعت پیگیری خواهد شد.
رئیس سازمان امنیت غذایی ازبکستان در بخش دیگری از سخنان خود به فشارها و تحریمهای دشمنان علیه ایران اشاره کرد و گفت: امنیت غذایی ایران بارها هدف قرار گرفته است، اما با وجود این هجمهها، سیستم امنیت غذایی کشور توانسته تابآوری قابل توجهی نشان دهد.» او تأکید کرد که ضریب خودکفایی ایران به حدود ۸۵ درصد رسیده و این دستاورد حاصل تأکید رهبران جمهوری اسلامی بر خودکفایی و اقدامات علمی و اجرایی دقیق در این حوزه است.
وی همچنین پیشنهاد سرمایهگذاری مشترک در ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در ازبکستان و مشارکت شرکتهای ایرانی در این پروژهها را مطرح کرد.
اورونوف ساخت یک ترمینال بندری در بنادر جنوبی ایران از جمله چابهار یا بندر اهواز را راهکاری مهم برای اتصال مستقیم ازبکستان به خلیج فارس دانست و افزود که موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و جایگاه مرکزی ازبکستان در آسیای میانه میتواند دو کشور را به بازیگران کلیدی در تأمین امنیت غذایی منطقه تبدیل کند.
در پایان، اورونوف با اشاره به اراده مشترک رؤسای جمهور ایران و ازبکستان، خواستار افزایش حجم تجارت کشاورزی فراتر از سطح فعلی شد و تأکید کرد که هیچ محدودیت کالایی برای توسعه مبادلات وجود ندارد و هر محصولی میتواند همزمان وارد و صادر شود.