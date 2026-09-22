آسمان در حالت آماده‌باش زرد قرار گرفت و بارش‌های رگباری و پراکنده باران، مهمان فارس می‌شوند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با هشدار سطح زرد و بارش‌های پراکنده و رگباری باران در استان، اظهار کرد: این سامانه تا اواخر وقت چهارشنبه یکم مهر ۱۴۰۵ در استان پابرجاست.

او ادامه داد: بارش باران به صورت رگباری و پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد، نوع مخاطره این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی فارس افزود: با توجه به پراکنده و رگباری بودن بارش ها، همه مناطق یک شهرستان را به صورت یکنواخت دربر نمی‌گیرد.

او تصریح کرد: این سامانه، نیمه جنوبی و مناطق غربی استان به ویژه مناطق جنوب شرق استان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

حسینی اضافه کرد: لغزندگی جاده ها، امکان آبگرفتگی موقت برخی از معابر و جاری شدن روان آب موقتی، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و احتمال رخداد صاعقه، اثر مخاطره این سامانه است.

او توصیه کرد: در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل ها، تردد یا اتراق نشود و در چرای دام احتیاط شود.

حسینی بیان کرد: چنانچه منطقه‌ای بارش داشته باشد فقط در ساعت‌های بعدازظهر است.