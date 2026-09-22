بازار مصالح ساختمانی امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۵) با نوسان قیمت میلگرد، تغییر محدود نرخ تیرآهن و ثبات نسبی قیمت سیمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز قیمت میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با هزار تومان افزایش به ۸۸ هزار و ۱۸۰ تومان رسید و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با ۲۰۰ تومان کاهش، ۸۷ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

براساس این گزارش، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با هزار تومان افزایش، ۹۷ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت دارد و میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب نیز با رشد ۴۰۰ تومانی، به ۸۷ هزار و ۳۶۰ تومان رسیده است.

امروز در بازار مصالح ساختمانی، میلگرد ۱۸ آجدار آریان فولاد با افت ۴ هزار و ۵۰۰ تومانی، به ۸۸ هزار و ۶۴۰ تومان رسید و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با ۵۰۰ تومان افزایش، ۹۰ هزار و ۹۱۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین؛ میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی ۸۵ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان ۹۰ هزار و ۴۵۰ تومان معامله می‌شود.



در بخش سیمان، امروز نرخ محصولات تغییر قابل توجهی در مقایسه با روزهای گذشته نداشت، سیمان پاکتی تهران (عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با نرخ ۲۸۹ هزار تومان، سیمان پاکتی مازندران با قیمت ۲۶۳ هزار تومان معامله می‌شود.

سیمان پاکتی مدلل با قیمت ۲۶۶ هزار تومان و سیمان پاکتی هرمزگان با قیمت ۲۵۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

براساس این گزارش، سیمان پاکتی کرمان با قیمت ۲۹۰ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه با قیمت ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

در آخرین روز تابستان ۱۴۰۵، تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با هزار تومان افزایش، ۱۰۵ هزار و ۴۹۰ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفر بناب ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۱۴ فایکو ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان قیمت دارند.

همچنین؛ تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان و تیرآهن ۲۰ نورد فولاد یزد ۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۲۰ فولاد آریا ذوب ۴۴ هزار و ۴۹۵ تومان قیمت‌گذاری شده است و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۰۴ هزار و ۵۸۰ تومان در بازار معامله می‌شود.