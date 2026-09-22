تقاطع غیرهمسطح نسیم شمال - اقبالیه با نام مرحوم آیتالله محمدی تاکندی، از محورهای مهم در شبکه ارتباطی منطقه و شهر قزوین است که با هدف تسهیل تردد و کاهش ترافیک در یکی از پرترددترین مبادی ورودی شهر طراحی و اجرا شده است.
روانسازی جریان ترافیک در یکی از محورهای پرتردد جنوب و جنوب غربی قزوین، کاهش حجم ترافیک عبوری از محدوده شهری، افزایش ایمنی سفر، تسهیل تردد خودروهای سبک و سنگین، کاهش زمان سفر، توقف خودروها از طریق حذف تداخلات و گرههای ترافیکی از مزایای این طرح است.
همچنین با اجرای این طرح، ضمن افزایش سرعت و بهرهوری حمل و نقل و ترابری در محورهای مرتبط، مصرف سوخت ناشی از حرکت در ترافیک کاهش مییابد که به کاهش آلودگی هوا منجر خواهد شد.
در اجرای این طرح، ساماندهی و بهسازی زیرساختهای آبرسانی باغستان، ارتقا ظرفیت کنترل و هدایت سیلاب، همچنین بهبود منظر شهری و سیمای ورودی شهر نیز در نظر گرفته شده است.
بهرهبرداری از محور نسیم شمال زودتر از موعد
شهردار قزوین در این مراسم به تکمیل محور نسیم شمال قزوین ۴ تا ۵ ماه زودتر از موعد پرداخت.
سیدمحمد علمی گفت: محور نسیم شمال به طول ۷ کیلومتر با هدف تسهیل تردد و هدایت جریان ترافیک غرب و جنوبغربی شهر، چهار تا پنج ماه زودتر از برنامه زمانبندی آماده بهرهبرداری شد.
وی افزود: عملیات اجرایی پل این محور از خرداد ۱۴۰۳ آغاز شد و طبق زمانبندی قرارداد، تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه در اردیبهشت سال آینده پیشبینی شده بود، اما با مدیریت جهادی و افزایش شیفتهای کاری، پروژه چهار تا پنج ماه زودتر آماده شد.
شهردار قزوین افزود: در اجرای این طرح، جابهجایی خط اصلی انتقال آب به قطر ۶۰۰ میلیمتر بدون قطعی و وقفه انجام شد و همزمان با عملیات سازهای، کانال جدید تأسیسات مخابراتی و زیرساختهای مربوط نیز اجرا شد.
علمیزاده همچنین از استفاده از رویه غلطکی بتنی در محور نسیم شمال خبر داد و گفت: این روش با هدف افزایش دوام مسیر و کاهش هزینههای نگهداری در سالهای آینده و با توافق شرکت گاز برای نخستین بار در استان اجرا شده است.
خدمت به مردم، از برترین فضایل انسانی
نماینده ولیفقیه در استان، خدمت به مردم را از برترین فضایل انسانی دانست و گفت: بر اساس فرمایش امام حسن عسکری (ع)، ایمان به خدا و سودرسانی به بندگان خدا از بالاترین خصلتهای نیک انسانی است.
آیتالله مظفری با اشاره به اهمیت خدمترسانی به مردم افزود: اجرای این طرح حدود ۱۰ تا ۱۲ سال در مراحل مختلف دنبال شده و افراد و مجموعههای مختلفی از جمله اعضای شوراهای اسلامی شهر، شهرداران، مهندسان، شرکتهای پیمانکار و مشاور و کارگران در به ثمر رسیدن آن نقش داشتهاند.
امام جمعه قزوین با تقدیر از تلاش همه عوامل اجرای پروژه ابراز امیدواری کرد در هفتهها و ماههای آینده نیز طرحهای بزرگ دیگری در استان به بهرهبرداری برسد.