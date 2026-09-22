تقاطع غیرهمسطح آیت‌الله محمدی تاکندی (ره) پس از حدود دو سال فعالیت عمرانی، در جنوب غربی شهر قزوین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این طرح به طول ۴۰۰ و عرض ۱۹ متر، با ۴ خط به صورت دو بانده، در حد فاصل تقاطع غیرهمسطح دفاع مقدس - نسیم شمال - اقبالیه احداث شده است.

تقاطع غیرهمسطح نسیم شمال - اقبالیه با نام مرحوم آیت‌الله محمدی تاکندی، از محور‌های مهم در شبکه ارتباطی منطقه و شهر قزوین است که با هدف تسهیل تردد و کاهش ترافیک در یکی از پرترددترین مبادی ورودی شهر طراحی و اجرا شده است.

روان‌سازی جریان ترافیک در یکی از محور‌های پرتردد جنوب و جنوب غربی قزوین، کاهش حجم ترافیک عبوری از محدوده شهری، افزایش ایمنی سفر، تسهیل تردد خودرو‌های سبک و سنگین، کاهش زمان سفر، توقف خودرو‌ها از طریق حذف تداخلات و گره‌های ترافیکی از مزایای این طرح است.

همچنین با اجرای این طرح، ضمن افزایش سرعت و بهره‌وری حمل و نقل و ترابری در محور‌های مرتبط، مصرف سوخت ناشی از حرکت در ترافیک کاهش می‌یابد که به کاهش آلودگی هوا منجر خواهد شد.