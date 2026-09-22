به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح نحوه شناسایی و تشکیل پرونده قضایی به تماس تلفنی متهم با وی و انتصاب خود به یکی از نهاد‌های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: بزهکار در تماس تلفنی با یک شماره خصوصی بدون نمایش شماره تماس گیرنده با تلفن همراه اینجانب خود را از مسوولان بیت رهبری معرفی و درخواست صدور رای به نفع یک شخص را داشت که با توجه به ماهیت و نوع درخواست و غیرمعمول بودن خواسته وی، موضوع را جهت بررسی به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان البرز ارجاع نمودم و با تشکیل پرونده قضایی، متهم توسط اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

وی با اشاره به کشف اقلام متعددی از متهم به هنگام دستگیری از قبیل سلاح کمری تقلبی، شوکر، افشانه و مشروبات الکلی خارجی اضافه کرد: در تحقیقات بعدی سه همکار وی شامل شخص عادی به اتهام غصب عنوان دولتی و ۲ نفر از کارمندان مخابرات استان البرز به اتهام مشارکت در جعل داده‌های رایانه‌ای از طریق برقراری غیرقانونی سرویس عدم نمایش شماره تلفن متهم، شناسایی و بازداشت شدند.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه متهم با انتصاب خود به مقامات عالی نظام، کلاهبرداری می‌کرده است، بیان کرد: در تحقیقات مشخص شد وی با ادعای ارتباط با مقامات مختلف از جمله دفتر رهبر شهید انقلاب، روسای سابق و فعلی قوای مجریه و قضائیه و سایر مقامات قضایی، روسای اسبق مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رییس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، وزیر سابق اطلاعات، نمایندگان مختلف مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات استانی از جمله استاندار و فرماندهان انتظامی، وجوه مختلفی از مردم با ادعای انجام امورات آنها از طریق روالی غیرقانونی اخذ کرده است.

وی میزان برخی از وجوه اخذ شده با ادعای اعمال نفوذ در پرونده‌های حقوقی و شهرداری را در پرونده‌های دارای شاکی، بیش از ۳۶ میلیارد تومان و در یک پرونده دیگر بیش از ۲۰ هزار دلار بیان کرد و ادامه داد: در یک مورد شاکی که بعدا به سبب فشار روحی وارده، اقدام به خودکشی نمود و متاسفانه جان باخت در دادگاه ادعا کرد که متهم با معرفی خود به عنوان کارکنان عالی رتبه وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، با بیان اینکه دارای ارتباطات گسترده با نهاد رهبری و قوه قضائیه است بابت پیگیری پرونده عبور اتوبان از ملکی که داشتم به دفعات و مجموعا مبلغ ۳۵ میلیارد تومان اخذ کرد.