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مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران از اجرای طرح بورس نخبگان دانشگاه تهران از اول مهر خبرداد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر غلامی، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در نهمین گردهمایی سراسری خیران آموزش عالی کشور گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار خیر در فعالیتهای حمایتی بنیاد مشارکت داشتهاند و مجموع کمکهای مالی و اهدایی در این مدت به حدود یک همت رسیده است. وی افزود: ارزش این میزان کمک، معادل بیش از ۳۹ هزار سکه بهار آزادی بوده است.
غلامی با اشاره به روند شکلگیری و گسترش شبکه حامیان دانشگاه تهران ادامه داد: تعداد حامیان بنیاد از سالهای گذشته افزایش پیدا کرده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ برنامههای تجلیل از خیرین و واقفان دانشگاه برگزار شده است.
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران گفت: در این سالها، خیرین در حوزههای مختلف از جمله حمایت از دانشجویان، توسعه زیرساختهای دانشگاهی و برنامههای علمی و آموزشی مشارکت کردهاند.
بنیاد حامیان دانشگاه تهران دفتر دانشآموختگان را نیز راهاندازی کرده است. این دفتر با بیش از ۴ هزار دانشآموخته دانشگاه تهران ارتباط دارد که بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از آنها در ایران و دیگر کشورها از جمله بلژیک، سوئد، استرالیا، اسپانیا، آلمان، دانمارک، ایتالیا، سوئیس، هلند، انگلیس، کانادا و آمریکا، از طریق فضای مجازی با این دفتر در ارتباط هستند.
غلامی افزود: در طرح بورس نخبگان دانشگاه تهران که هفته گذشته رونمایی شد، از اول مهر به دانشجویانی که در گروههای ریاضی، ریاضیفیزیک و علوم تجربی رتبه زیر ۱۰۰ کنکور را کسب کردهاند و در دانشگاه تهران ثبتنام میکنند، ماهانه ۲۰ میلیون تومان در طول دوره کارشناسی پرداخت میشود. این مبلغ به عنوان بورس تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.