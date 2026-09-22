به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر غلامی، مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران در نهمین گردهمایی سراسری خیران آموزش عالی کشور گفت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار خیر در فعالیت‌های حمایتی بنیاد مشارکت داشته‌اند و مجموع کمک‌های مالی و اهدایی در این مدت به حدود یک همت رسیده است. وی افزود: ارزش این میزان کمک، معادل بیش از ۳۹ هزار سکه بهار آزادی بوده است.

غلامی با اشاره به روند شکل‌گیری و گسترش شبکه حامیان دانشگاه تهران ادامه داد: تعداد حامیان بنیاد از سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ برنامه‌های تجلیل از خیرین و واقفان دانشگاه برگزار شده است.

مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه تهران گفت: در این سال‌ها، خیرین در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از دانشجویان، توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی و برنامه‌های علمی و آموزشی مشارکت کرده‌اند.

بنیاد حامیان دانشگاه تهران دفتر دانش‌آموختگان را نیز راه‌اندازی کرده است. این دفتر با بیش از ۴ هزار دانش‌آموخته دانشگاه تهران ارتباط دارد که بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر از آنها در ایران و دیگر کشور‌ها از جمله بلژیک، سوئد، استرالیا، اسپانیا، آلمان، دانمارک، ایتالیا، سوئیس، هلند، انگلیس، کانادا و آمریکا، از طریق فضای مجازی با این دفتر در ارتباط هستند.

غلامی افزود: در طرح بورس نخبگان دانشگاه تهران که هفته گذشته رونمایی شد، از اول مهر به دانشجویانی که در گروه‌های ریاضی، ریاضی‌فیزیک و علوم تجربی رتبه زیر ۱۰۰ کنکور را کسب کرده‌اند و در دانشگاه تهران ثبت‌نام می‌کنند، ماهانه ۲۰ میلیون تومان در طول دوره کارشناسی پرداخت می‌شود. این مبلغ به عنوان بورس تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط اختصاص خواهد یافت.