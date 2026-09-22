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نجاتگران هلالاحمر افراد گرفتار در ارتفاعات کوه سرخ کازرون را با امدادرسانی چند ساعته نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنیبر گرفتار شدن چهار نفر در ارتفاعات کوه سرخ به هلالاحمر اعلام شد.
سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
او بیان کرد: نجاتگران پس از پنج ساعت پیمایش به مصدومان دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات کمکهای اولیه، مصدومان را به دامنه کوه انتقال و برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.