به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر گرفتار شدن چهار نفر در ارتفاعات کوه سرخ به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او بیان کرد: نجاتگران پس از پنج ساعت پیمایش به مصدومان دسترسی پیدا کردند و پس از انجام اقدامات کمک‌های اولیه، مصدومان را به دامنه کوه انتقال و برای ادامه روند درمانی به عوامل اورژانس تحویل دادند.