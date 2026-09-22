مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون، ۲۰ هزار و ۵۲۵ انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری و ۳ هزار و ۵۲۰ انشعاب قانونی واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی در بیست و ششمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب که در امور برق منطقه یک اهواز برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت و کنترل بار انرژی به ویژه برق در شرایط حساس کنونی برای خدمت‌رسانی مستمر به جامعه هدف، نقش مهمی دارد که با اجرای مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی امیدواریم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران فعال در این مانور‌ها بیان کرد: تامین و توزیع برق با صرف هزینه‌های گزاف و چالش‌های تولید بدست می‌آید و لازم است توزیع بار شبکه به شکل هوشمندانه‌ای مدیریت شود.

فراتی با اشاره به محدودیت‌های تولید نیروگاهی در کشور، اظهارکرد: حفاظت از انرژی تولید شده و جلوگیری از اتلاف آن، یک ضرورت ملی و اولویت راهبردی است که در این طرح با تبدیل انشعاب برق غیرمجاز به انشعاب قانونی با بهره‌گیری از طرح‌های تشویقی، تست و بازرسی دستگاه‌های اندازه‌گیری، بررسی قرائت‌های مشکوک، نصب فیوز‌های محدودکننده براساس قرارداد فی مابین مشترک با شرکت‌های توزیع و جمع‌آوری دستگاه‌های استخراج رمزارز جز اولویت‌های مهم است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با قدردانی از همکاری مستمر دادستانی و نیروی انتظامی در شناسایی و کشف ماینر‌های غیرمجاز، خاطرنشان کرد: اقدامات جهادی در قالب «طرح مهتاب» با هدف نظارت دقیق بر شبکه و کاهش تلفات انرژی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت. برگزاری منظم این جلسات در مناطق مختلف با هدف پایش مداوم و رفع فوری مشکلات مشترکین، بخشی از استراتژی کلان شرکت برای گذر از شرایط سخت و تامین برق پایدار است.

فراتی گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، تعداد ۲۰ هزار و ۵۲۵ انشعاب غیرمجاز برق جمع آوری شده است. واگذاری ۳ هزار و ۵۲۰ انشعاب قانونی، تست و بازرسی هزار و ۲۶۹ انشعاب مربوط به مکان‌های مذهبی، تست و بازرسی ۵۸۴ انشعاب چاه کشاورزی، نصب ۲ هزار و ۱۸۳ فیوز محدود کننده، تعویض ۶ هزار و ۷۹۵ کنتور معیوب و شناسایی ۵۷ هزار و ۳۷۲ انشعاب با قرائت مشکوک از جمله اقدامات انجام شده در سطح کلانشهر اهواز است.

وی ادامه داد: تاکنون ۵۴۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی از محل اجرای مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی (مهتاب) احصاء شده که به بخش‌های مولد تزریق شده است.

فراتی افزود: در بررسی‌های میدانی و بر اساس گزارش‌های همکاران بهره‌برداری، پس از جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و دستگاه‌های استخراج رمز ارز، حجم زیادی از تماس‌های شهروندان ساکن در مناطق با سامانه شبانه‌روزی اتفاقات برق "۱۲۱" کاهش یافته و پایداری شبکه به شکل محسوسی بهبود یافته و میزان خاموشی‌ها و اتفاقات کاهش چشمگیری دارد.