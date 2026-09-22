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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، خدمات اتوبوسرانی قم در پنج روز نخست مهرماه برای دانشآموزان و دانشجویان رایگان میشود تا ضمن حمایت از این قشر، استفاده از حملونقل عمومی در روزهای پرتردد مهر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم از اجرای مجموعهای از اقدامات ترافیکی و حملونقلی همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد و گفت: خدمات اتوبوسرانی در پنج روز نخست مهرماه برای دانشآموزان و دانشجویان رایگان است.
رضا خانهزاد یزدی افزود: این اقدام با هدف حمایت از جامعه دانشآموزی و دانشجویی و تشویق شهروندان به استفاده از حملونقل عمومی در روزهای پرتردد آغاز سال تحصیلی انجام میشود.
وی با اشاره به اقدامات ایمنی اطراف مدارس گفت: ۲۱۶ مدرسه واقع در مجاورت معابر اصلی شناسایی شده و برای آنها خطکشی عرضی مقابل مدرسه و نصب تابلوهای هشداردهنده به مدرسه نزدیک میشوید در دستور کار قرار گرفته است.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری قم همچنین از تداوم خدمات ویژه به دانشآموزان دارای معلولیت خبر داد و گفت: پنج دستگاه ون برای سرویس مدارس استثنایی مناسبسازی شده و تلاش میشود این تعداد به هفت دستگاه افزایش یابد.
خانهزاد یزدی از راهاندازی سامانه سرویسیار نیز خبر داد و افزود: این سامانه برای ثبتنام، تعیین مبدأ و مقصد، ساماندهی و نظارت بر سرویس مدارس راهاندازی شده و والدین میتوانند مسیر حرکت خودرو، زمان سوار شدن دانشآموز و وضعیت سرویس را روی نقشه مشاهده کنند.
وی گفت: اطلاعرسانی پیامکی به والدین در مراحل مختلف جابهجایی دانشآموزان نیز پیشبینی شده است تا نظارت و آرامش خاطر خانوادهها افزایش یابد.
وی همچنین از اجرای برنامههای آموزش ترافیکی در مدارس با حضور پلیس راهور و کارشناسان ترافیک خبر داد و افزود: دانشآموزان با اصول ایمنی، نحوه صحیح عبور از خیابان و استفاده ایمن از معابر آشنا میشوند.