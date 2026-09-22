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نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از رشد صنعت داروسازی ایران و توان تولید بالای دارو در کشور و همچنین افتتاح و بهرهبرداری از خط جدید تولید شربت و محصولات دارویی در یکی از کارخانههای داخلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی خیرآبادی، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر درباره افتتاح خط دارویی جدید بیان کرد: سربازان حوزه دارو در سالهای گذشته با تولید بیهیاهو برای محصولات مختلف، زمینه توسعه خطوط جدید تولید را فراهم کردهاند.
وی افزود: مجموعه صنعت دارویی کشور دارای حدود ۱۴۰ کارخانه تولیدی است و با راهاندازی خطوط جدید، تولید فرمولاسیونها و داروهای تازه نیز دنبال میشود. خیرآبادی با اشاره به کارخانه «مینو» گفت: خط تولید شربت برای محصولات جدید این کارخانه قرار است با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
این مقام صنفی درباره اثرات شربتی که قرار است تولید شود نیز گفت: تولیدات این خط شامل انواع مختلف شربتهاست و به طور روزانه میتواند نیاز بخشی از بیماران را پوشش دهد؛ به گفته وی، این اقدام در راستای جبران کمبودهای موجود در حوزه شربتهای دارویی انجام میشود.
خیرآبادی در ادامه با تاکید بر رویکرد بومیسازی، تولیدات داخلی را حاصل تلاش متخصصان و صنعتگران داخلی دانست و سپس به نمایشگاه ایران فارما اشاره کرد که به گفته او فردا افتتاح میشود. وی گفت نمایشگاه صرفاً محل غرفهداری نیست و آن را روایت تلاش اقتصادی و علمی فعالان این صنعت دانست.
نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی درباره ظرفیت این رویداد بیان کرد: در ایران فارما ۶۸۱ شرکت حضور دارند و حدود ۳۰۰ شرکت بهصورت مستقیم یا با واسطه از خارج کشور در آن شرکت میکنند. همچنین به گفته وی، برنامههای تبادل، سمینارها و گردهماییها شامل حدود ۳۰ سمینار است؛ موضوعی که نشان میدهد فعالان صنعت دارو و زنجیره تامین آن از جمله صنایع بستهبندی، مواد جانبی و مواد اولیه کنار هم جمع میشوند.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با بیان اینکه صنعت دارویی ایران در منطقه دارای بالاترین سطح تولید است، اظهار کرد: در کشور حدود ۱۴۰ کارخانه تولید محصولات نهایی و همچنین حدود ۸۰ تا کارخانۀ تولید ماده اولیه فعال هستند و در کنار آن حدود ۴۰۰ کارخانه نیز در حوزه محصولات جانبی و بستهبندی فعالیت میکنند. خیرآبادی با وجود اشاره به محدودیتهای اقتصادی و فشارهای تحریم، تاکید کرد که تولید دارو در ایران از نظر توان داخلی در سطح بالایی قرار دارد.
این مقام صنفی در پایان گفت: در کنار تامین نیاز داخل، تلاشهایی برای توسعه صادرات انجام شده و به گفته او تولید داخل کشور بخش قابل توجهی از نیاز دارویی را پوشش میدهد. وی همچنین از شعار نمایشگاه ایران فارما با عنوان «ایران سلامت میماند» یاد کرد و گفت: این شعار بیانگر امید به آینده و شکلگیری امکانات جدید پشت هر خط تولید است؛ به اعتقاد او، «پشت هر خط تولید یک قلب برای آینده ایران میتپد».