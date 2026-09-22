کشف ۶ تن مواد مخدر در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از انهدام ۱۰۹ باند و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده از ابتدای سال تاکنون خبر داد، به گفته سردار محمدیان این عملیات‌ها در قالب طرح آرامش در شهر اجرا شده است.