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کشف ۶ تن مواد مخدر در پایتخت

رئیس پلیس پایتخت از انهدام ۱۰۹ باند و دستگیری ۱۵۷ قاچاقچی عمده از ابتدای سال تاکنون خبر داد، به گفته سردار محمدیان این عملیات‌ها در قالب طرح آرامش در شهر اجرا شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۰۹:۲۴
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برچسب ها: کشف مواد مخدر ، رئیس پلیس پایتخت ، سردار محمدیان ، دستگیری قاچاقچیان
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