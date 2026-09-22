فرشته گودرزی، از کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری چهارمحال و بختیاری، به عنوان نخستین بانوی مربی و راهنمای کوهستان در این وزارتخانه معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، خانم گودرزی که با تکیه بر تخصص و تجربه، موفق به کسب نشان معتبر «سیمرغ کوه‌های ایران» شده است، مسیر حرفه‌ای خود را با گذراندن ۱۳ دوره تخصصی در حوزه‌های حیاتی از جمله کوهستان، برف و یخ، جست‌و‌جو و نجات، سنگ‌نوردی، پزشکی کوهستان و بهمن‌شناسی طی کرده است.

وی با صعود موفقیت‌آمیز به ۳۰ قله بالای ۴هزار متر در سال ۱۴۰۳، نشان داد که بانوان در حوزه‌های سخت‌پسند کوهستان نیز توانایی‌های بی‌بدیلی دارند.

وی همچنین دارای مدرک تخصصی راهنمای طبیعت‌گردی و عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان است.