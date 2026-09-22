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آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، مرجعی از تبار علمای زنجان و از فقهای برجسته حوزه علمیه، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و استاندار با صدور پیامی مشترک/ با تسلیت در گذشت حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی رضواناللهتعالیعلیه، این مصیبت را به محضر حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف، مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، مراجع عظام تقلید، علما و فضلای حوزههای علمیه، مردم شریف و عالمپرور استان زنجان، بهویژه خاندان مکرم ایشان تسلیت گفته آن را ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه و جامعه علمی و دینی کشور دانستند
آیتالله حاج سیدمحمد حسینی زنجانی و حجت الاسلام و المسلمین جعفری نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری نیز درگذشت این مرجع عالی قدر را تسلیت گفتند.
در پی درگذشت عالم فرزانه و فقیه پرهیزگار، حضرت آیتالله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی، شخصیتهای برجسته مذهبی و سیاسی پیامهای تسلیت منتشر کردند.
بر این اساس ۳ روز عزای عمومی در استان اعلام شده است.
فردا نیز ۳۱ شهریورماه دستگاههای اجرایی به جز دستگاههای امدادی و خدمات رسان تعطیل است.
حوزههای علمیه زنجان نیز تا پایان هفته تعطیل است.