آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی با حضور شهریارشناسان آذربایجان شرقی و کشور در مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بابایی مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی گفت:آیین نکوداشت روز ملی شعر و ادب فارسی توسط کتابخانه‌های عمومی استان در سه شهرستان مراغه ، اهر و مرند برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این مراسم را آشنا کردن نسل جوان با شعر و شخصیت استاد شهریار اعلام کرد.

وی اضافه کرد:در این مراسم شهریارشناسان کشور ، استان و شهرستان هر کدام در سخنان جداگانه ای به تبیین ابعاد شخصیتی و شعری استاد شهریار پرداختند.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی در همایش مراغه گفت: آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی با حضور علاقمندان به کتاب و شهروندان شهر‌های جنوب استان برگزار شد.

وی افزود:در این همایش اساتید دانشگاه‌های تبریز و مراغه در خصوص اشعار و شخصیت ادبی استاد شهریار به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

بابایی گفت:این همایش با مشارکت دانشگاه مراغه برگزار شد.

گفتنی است بیست و هفتم شهریور ماه سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار شاعر معاصر ایرانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.