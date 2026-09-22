گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی در مراغه
آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی با حضور شهریارشناسان آذربایجان شرقی و کشور در مراغه برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این مراسم را آشنا کردن نسل جوان با شعر و شخصیت استاد شهریار اعلام کرد.
وی اضافه کرد:در این مراسم شهریارشناسان کشور ، استان و شهرستان هر کدام در سخنان جداگانه ای به تبیین ابعاد شخصیتی و شعری استاد شهریار پرداختند.
مدیر کل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی در همایش مراغه گفت:آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی با حضور علاقمندان به کتاب و شهروندان شهرهای جنوب استان برگزار شد.
وی افزود:در این همایش اساتید دانشگاههای تبریز و مراغه در خصوص اشعار و شخصیت ادبی استاد شهریار به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
بابایی گفت:این همایش با مشارکت دانشگاه مراغه برگزار شد.
گفتنی است بیست و هفتم شهریور ماه سالروز درگذشت سید محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار شاعر معاصر ایرانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز ملی شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.