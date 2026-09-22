ورود سومین دکل حفاری جدید به آبهای سرزمینی ایران
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود سومین دکل حفاری دریایی جدید به آبهای سرزمینی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی گفت: با ورود این دکل، شمار دکلهای حفاری مستقر در طرحهای این شرکت به ۱۳ دستگاه افزایش یافت.
وی افزود: ورود این دکل، حاصل ماهها تلاش مستمر، پیگیریهای شبانهروزی و عبور موفق از مجموعهای از محدودیتها و موانع فنی، قراردادی، مالی، بانکی، بیمهای، دریایی و بینالمللی است.
دهقانی با اشاره به شرایط ویژه کشور و منطقه در ماههای اخیر گفت: از زمان تأمین این دکل حفاری و آغاز فرآیند انتقال تا ورود به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، تنها حدود دو ماه زمان صرف شد، حال آنکه انجام عملیاتی با این ابعاد و پیچیدگی حتی در شرایط عادی نیز مستلزم هماهنگیهای گسترده میان مجموعههای فنی، مالی، قراردادی، دریایی، لجستیکی و بینالمللی است.
وی با قدردانی از پیگیری مستمر و پشتیبانی قاطع وزیر نفت در راستای ورود دکل حفاری جدید به کشور، گفت: حمایتها و همراهیهای شخص وزیر نفت، مدیرعامل و هیاتمدیره شرکت ملی نفت ایران و مجموعه دستاندرکارانی که در مراحل مختلف این فرآیند نقش داشتند، در تسریع روند انتقال و استقرار این تجهیز راهبردی راهگشا بوده است.
دهقانی هدف از تأمین این دکل حفاری دریایی را تقویت ظرفیت عملیاتی ناوگان حفاری و پشتیبانی از برنامههای نگهداشت تولید شرکت نفت و گاز پارس برشمرد و گفت: این عملیات در مقطعی که کشور با مجموعهای از فشارها و محدودیتهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، دشواریهای نقلوانتقال منابع مالی، محدودیتهای بانکی، پیچیدگیهای بیمه و حملونقل بینالمللی و همچنین شرایط خاص امنیتی و منطقهای ناشی از پشت سر گذاشتن دو جنگ تحمیلی مواجه بود، انجام شد.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، فرآیند تأمین و انتقال دکل متوقف نشد و با پیگیری مستمر و هماهنگی میان بخشهای مختلف، مسیر اجرایی پروژه تا ورود موفق دکل حفاری به آبهای کشور ادامه یافت.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تقویت ناوگان حفاری یکی از الزامات استمرار عملیات توسعهای و نگهداشت تولید در طرحهای میدانهای مشترک است، اظهار کرد: دکل حفاری جدید، سومین دکلی است که در چارچوب برنامه تقویت ناوگان حفاری شرکت نفت و گاز پارس از خارج از کشور تأمین و با برخورداری از فناوریهای روز، به ظرفیت عملیاتی حفاری طرحهای گازی در خلیج فارس افزوده شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: با ورود این دکل، شمار دکلهای حفاری مستقر در طرحهای شرکت نفت و گاز پارس از ۴ دستگاه در ابتدای کار دولت چهاردهم به ۱۳ دستگاه رسیده است که از این میان، سه دستگاه دکل دریایی جدید وارد آبهای سرزمینی کشور شدهاند.
دهقانی گفت: افزایش تعداد دکلهای فعال در میدانهای فراساحلی به معنای افزایش ظرفیت اجرایی برای تحقق برنامههای حفاری، تسریع عملیات توسعهای و فراهمکردن امکان مدیریت همزمان پروژههای متعدد در پهنه عملیاتی خلیج فارس است.
وی ادامه داد: شرکت نفت و گاز پارس در چارچوب برنامههای مصوب خود، توسعه ظرفیت حفاری و استفاده از تجهیزات بهروز را با هدف پشتیبانی از تولید پایدار، توسعه میدانهای مشترک و صیانت از منافع ملی دنبال میکند و ورود این دکل نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به محل استقرار دکل جدید گفت: این دکل هماکنون در میدان مشترک پارس جنوبی مستقر شده است و بر اساس برنامههای حفاری نگهداشت و افزایش توان تولید در این موقعیت به کار گرفته خواهد شد.
دهقانی با تأکید بر نقش راهبردی میدان مشترک پارس جنوبی در تأمین بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور اظهار کرد: در یک میدان عظیم و مشترک همچون پارس جنوبی، استمرار حفاری چاههای جدید از ارکان اصلی حفظ ظرفیت تولید و صیانت از سهم ایران از مخزن مشترک به شمار میرود.
وی افزود: شرکت نفت و گاز پارس بر اساس برنامههای ابلاغی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مجموعهای از اقدامات بههمپیوسته در حوزه حفاری چاههای جدید، تعمیرات چاهها، نگهداشت تولید، توسعه و بهکارگیری تجهیزات و فناوریهای جدید را در دستور کار دارد تا ظرفیت عملیاتی کشور در خلیج فارس متناسب با الزامات توسعه میدانهای مشترک تقویت شود.