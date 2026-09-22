سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با تأکید بر اولویتِ اقدامات پیشگیرانه، خواستار پاکسازی فوری رودخانه‌ها و رفع تصرفات حریم آنها برای کاهش حداکثری خسارات سیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست معاونت عمرانی استانداری، در جلسه مدیریت بحران تأکید کرد که هزینه اقدامات پیشگیرانه بسیار کمتر از هزینه‌های جبران خسارت سیل است.

احسان کرم زاده با اشاره به ضرورت آمادگی برای سناریو‌های شدیدتر، از شهرداری‌ها و شرکت آب منطقه‌ای خواست نقاط بحرانی و تصرفات بستر رودخانه‌ها را به‌سرعت رفع کنند.



همچنین وی اعلام کرد در صورت نیاز، از توان ماشین‌آلات بخش خصوصی برای مدیریت بحران استفاده خواهد شد.



