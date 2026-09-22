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جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ، نایب رئیس مجلس و به صورت مجازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دستورکار نشست علنی امروز به این شرح است:
سوال آقای بیت اله عبداللهی نماینده محترم اهر و هریس از وزیر محترم نیرو
انتخاب نمایندگان محترم عضو و ناظر در مجامع و شوراها (۱۳ مورد)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری