جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی نیکزاد ، نایب رئیس مجلس و به صورت مجازی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دستورکار نشست علنی امروز به این شرح است:

سوال آقای بیت اله عبداللهی نماینده محترم اهر و هریس از وزیر محترم نیرو

انتخاب نمایندگان محترم عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها (۱۳ مورد)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح مقابله با نفوذ بیگانگان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری