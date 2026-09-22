به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زرین‌دشت گفت: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ۱۰۰ بسته لوازم‌التحریر، با همکاری هلال‌احمر و مرکز نیکوکاری دست‌های مهربانی تهیه و توزیع شد.

عبدالرحیم رهنما افزود: ارزش مجموع این بسته‌های حمایتی یک میلیارد ریال است که در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و ترویج همدلی و نوع دوستی است.