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۱۰۰ بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کم برخوردار توسط جمعیت هلالاحمر شهرستان زریندشت توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان زریندشت گفت: با توجه به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید، ۱۰۰ بسته لوازمالتحریر، با همکاری هلالاحمر و مرکز نیکوکاری دستهای مهربانی تهیه و توزیع شد.
عبدالرحیم رهنما افزود: ارزش مجموع این بستههای حمایتی یک میلیارد ریال است که در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
او بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، حمایت از دانشآموزان نیازمند و ترویج همدلی و نوع دوستی است.