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رئیس دانشگاه تهران از حمایت بنیاد حامیان دانشگاهها از ۲۵۰۰ دانشجو در ۴۰ دانشگاه کشور خبر داد و گفت: هزار و ۵۰۰ دانشجو ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام شرافتی دریافت میکنند و هزار دانشجو نیز زیر پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در نهمین گردهمایی سراسری خیران آموزش عالی کشور گفت: حدود ۱۱ سال از تأسیس بنیاد حامیان دانشگاه تهران میگذرد و این گردهماییها در سالهای گذشته در دانشگاهها و شهرهای مختلف برگزار شده است.
وی افزود: گردهمایی امسال قرار بود اردیبهشتماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شود، اما به دلیل جنگ و آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، برگزاری آن به تعویق افتاد و دانشگاه تهران به نمایندگی از دانشگاه صنعتی شریف میزبان این گردهمایی شد. رئیس دانشگاه تهران گفت: گردهمایی دهم بنیادها نیز اردیبهشتماه ۱۴۰۶ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.
امید با اشاره به برگزاری گردهماییهای بنیاد حامیان در شهرهای مختلف افزود: این گردهمایی تاکنون در تهران، مشهد، شیراز، یزد و تبریز برگزار شده است و جابهجایی محل برگزاری در برخی سالها با توجه به شرایط و امکان دسترسی و ایاب و ذهاب بنیادها انجام شده است.
وی با اشاره به شکلگیری پویشهای حمایتی در این گردهماییها گفت: یکی از نخستین پویشها با هدف حمایت از دانشجویان نیازمند آغاز شد و این طرح اکنون به یک برنامه حمایتی تبدیل شده است.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاههای کشور تحت پوشش این طرح قرار دارند و ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وام شرافتی دریافت میکنند.
امید گفت: این وام بدون ضامن پرداخت میشود و دانشجو متعهد میشود پس از پایان دوره تحصیل، آن را بازپرداخت کند. این حمایت بر اساس یک تعهد اخلاقی میان بنیاد و دانشجو انجام میشود و حتی برخی دانشجویان پیش از پایان دوره تحصیل، وام دریافتشده را تسویه کردهاند.
وی افزود: در آغاز اجرای این طرح، امکان حمایت از حدود ۲۰ دانشجو با پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان وجود داشت، اما این حمایت اکنون به هزار و ۵۰۰ دانشجو رسیده است.
رئیس دانشگاه تهران همچنین به حمایت از سلامت دانشجویان اشاره کرد و گفت: در یکی دیگر از گردهماییها، موضوع تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی دانشجویان مطرح شد و در ادامه هزار دانشجو تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار گرفتند. امید افزود: در مجموع، حدود ۲۵۰۰ دانشجو از ۴۰ دانشگاه کشور اکنون از یکی از دو حمایت وام شرافتی یا بیمه درمان تکمیلی استفاده میکنند.
وی حمایت از ایدههای نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان را یکی دیگر از برنامههای بنیادها عنوان کرد و گفت: در یکی از گردهماییهای برگزارشده در مشهد، حمایت از ایدههای نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان در دستور کار قرار گرفت و تعدادی از طرحهای دانشجویی مورد حمایت قرار گرفتند که برخی از آنها به نتیجه رسیدند و رشد کردند.
رئیس دانشگاه تهران ادامه داد: در گردهمایی سال گذشته در یزد نیز موضوع مهارتآموزی و افزایش اشتغالپذیری دانشجویان مطرح شد. پس از آن، به دلیل شرایط جنگی، این برنامه با سرعت مورد انتظار پیش نرفت، اما ادامه آن در دستور کار قرار دارد.
امید همچنین از حمایت بنیاد حامیان از دانشجویان برگزیده جایزه اخلاق خبر داد و گفت: برای سومین سال از این جایزه حمایت شده است تا برگزیدگان بتوانند مسیر خود را ادامه دهند و حمایتها نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده پس از جنگ ۱۲ روزه افزود: در جریان جنگ، یکی از ساختمانهای اساتید دانشگاه تهران آسیب دید و با کمک برخی از حامیان، اقدامات لازم برای حمایت و بازسازی این ساختمان انجام شد.
رئیس دانشگاه تهران گفت: از سه سال قبل نیز یاریگران برگزیده دانشگاهها مورد تقدیر قرار میگیرند و با همکاری بانک مرکزی و بنیاد حامیان علم و فناوری، مدال حامیان علم و فناوری طراحی و ضرب شده است و هر سال این مدال به تعدادی از حامیان دانشگاهها اهدا میشود. امید افزود: امسال نیز حدود ۱۶ نفر از یاریگران دانشگاهها مورد تقدیر قرار میگیرند. وی گفت: مقدمات انتخاب و معرفی بنیادهای برتر نیز انجام شده بود، اما این کار به گردهمایی امروز نرسید و امیدواریم در گردهمایی سال ۱۴۰۶، بنیادهای برتر معرفی شوند.