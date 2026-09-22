به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

دیلی تلگراف:

نخست وزیر انگلیس می‌گوید این کشور در برابر حملات شورشیان حوثیِ مورد حمایت ایران در یمن، کمک‌های نظامی دفاعی در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد.

فایننشال تایمز:

شماری از بانک‌های بین‌المللی میلیارد‌ها دلار را از طریق یک شرکت فین تک تحت حمایت کرملین جابه‌جا کرده‌اند؛ شرکتی که بنا بر ادعا‌ها درگیر «عملیات گسترده جعل اسناد» بوده است.

تایمز:

انگلیس در چارچوب مبارزه عربستان سعودی با حوثی‌ها، یک گروه شبه‌نظامی در یمن، حمایت نظامی دفاعی در اختیار این کشور قرار خواهد داد.

دیلی میل:

به گزارش دیلی میل، پس از رسیدن یک قایق حامل مهاجران به سواحل انگلیس، دولت متهم شده است که کنترل مرز‌ها را از دست داده است.

گاردین:

اندی برنهام می‌گوید انگلیس در برابر حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران از یمن، حمایت نظامی دفاعی در اختیار عربستان سعودی قرار خواهد داد.

دیلی استار:

مدیر شرکت شرط بندی بت‌فرد اعلام کرده است اگر مالیات بر شرکت شرط بندی در بودجه ماه آینده افزایش یابد، این شرکت حامی مالی پنج رویداد مهم و سنتی اسب‌دوانی نخواهد شد.

سان:

پزشکی که در ابتدا لوسی لِتبی، قاتل محکوم‌شده، را به کشتن نوزادان متهم کرده بود، خواستار برگزاری دوباره محاکمه او شده است.

دیلی اکسپرس:

کمی بیدنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، می‌گوید پناهجویانی که ممکن است به‌زودی در محلی در آکسفوردشایر اسکان داده شوند، ممکن است از حقوق بیشتری نسبت به روستائیان ساکن مناطق اطراف برخوردار باشند.

دیلی میرر:

به گزارش دیلی میرر، پس از انتشار گزارشی که از کمبود ۵۵ هزار پرستار حکایت دارد، نظام خدمات درمانی ملی انگلیس، NHS، با آنچه این روزنامه «بحران کمبود نیروی انسانی» توصیف کرده، مواجه است.

آی پیپر:

انگلیس نخستین بار در چارچوب یک آزمایش نظامی، یک اژدر را از یک پهپاد زیرآبی شلیک کرده است. این اقدام در بحبوحه تهدید‌های روسیه انجام شده است.

مترو:

این روزنامه تیتر اصلی خود را به دومین اختلال عمده در سیستم کنترل ترافیک هوایی در این ماه اختصاص داده است؛ اختلالی که روز دوشنبه به لغو بیش از دویست پرواز در فرودگاه‌های سراسر انگلیس منجر شد.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«هم نیوز»

- نیرو‌های امنیتی پاکستان در مناطق مرزی با افغانستان عملیات هوایی انجام دادند؛ ۲۸ تروریست کشته و اردوگاه‌های تروریستی منهدم شدند.

- پاکستان و عربستان توافق لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و رسمی را امضا کردند.

- دیدار‌های جداگانه اسحاق دار با وزرای خارجه فرانسه، اتحادیه اروپا و مصر در نیویورک

- جماعت اسلامی پاکستان درخواست نخست وزیر برای تعویق راهپیمایی اعتراضی به سمت اسلام آباد را رد کرد.

«آج نیوز»

- نخست وزیر پاکستان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.

- سهیل آفریدی: راهپیمایی اعتراضی به سمت پایتخت در هر صورت برگزار می‌شود؛ جزئیات ۲۵ سپتامبر اعلام خواهد شد.

- گزارش خنثی سازی بمب: ۸۶۹ کیلوگرم مواد منفجره در حمله انتحاری به مقر پلیس کوهات استفاده شده است.

- توافق ایران و پاکستان برای افزایش تجارت دوجانبه و فعالیت ۲۴ ساعته گذرگاه‌های مرزی

«سما تی وی»

- اعلام آمادگی حزب عمران خان برای مذاکره با دولت پاکستان پیش از فراخوان اعتراضی در اسلام آباد

- ابتلای یک زن ۴۰ ساله بستری در بیمارستان پیمز پاکستان به آبله میمون تایید شد.

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: اجازه حرکت اعتراضی به سمت اسلام آباد را نخواهیم داد.

- امضای توافق‌های ۶۵ میلیون یورویی میان پاکستان و اتحادیه اروپا برای اجرای سه برنامه مهم توسعه‌ای

- وزیر خارجه ترکیه: پیمان مکه در مسیر مثبتی در حال پیشرفت است.

- پیشنهاد تشکیل صندوق چندملیتی برای ایجاد مسیر صادراتی جایگزین تنگه هرمز

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های افغانستان

روزنامه شریعت

سه نفر از جمله پسر وزیر بهداشت غزه شهید شدند

ترکیه در تلاش است تا تهران و واشنگتن را به هم نزدیک‌تر کند

روزنامه هشت صبح

فشار فزاینده طالبان بر شیعیان؛ چرا مراکز مذهبی و دانشگاه‌ها بسته می‌شود؟

جبهه متحد، مدعی کشتن یک طالب در بادغیس شد.

وزیران خارجه گروه هفت خواهان پایان حمایت ایران از حوثی‌ها شدند.

سناتور آمریکایی از ترامپ به خاطر طولانی شدن جنگ با ایران انتقاد کرد.

خبرگزاری پژواک

حملات پاکستان به کنر و پکتیکا: سه غیرنظامی شهید و شماری دیگر زخمی شدند مجاهد: افغان‌ها به جنایت پاکستان پاسخ مناسب خواهند داد.

گوترش: جهان با کمبود خطرناک صلح روبروست.

مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان مهم‌ترین عناوین امروز روزنامه‌های جهان

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

انور، نخست وزیر مالزی، می‌گوید نگرانی‌ها در مورد عفو نجیب را به پادشاه اطلاع داده است.

«بی‌پایان»: آتش‌سوزی‌های مهارناپذیر، آتش‌نشانان سوماترا را به مرز توانشان رسانده است.

اندونزی «همه کار» می‌کند، اما همچنان در مهار آتش‌سوزی‌ها با مشکل مواجه است.

هم‌زمان با گزارش‌هایی مبنی بر لغو حملات توسط ترامپ، حوثی‌ها برای به کنترل درآوردن ارتفاعات یمن تلاش می‌کنند.

افزایش سهام آسیا در پی خوش‌بینی نسبت به هوش مصنوعی و مذاکرات تجاری آمریکا و چین

بانکوک پست

نخست‌وزیر تایلند به دنبال تقویت روابط با ژاپن است.

حمله عربستان به بازار خاورمیانه لطمه زد.

بررسی کاهش مالیات سوخت در بحبوحه بحران انرژی

ال ان جی تکیه‌گاه آینده انرژی تایلند است.

نیو استریت تایمز

استرالیا پیش‌بینی می‌کند که در دهه ۲۰۶۰، تعداد مرگ‌ومیر‌ها از تعداد تولد‌ها فراتر رود.

رسانه‌های حوثی: حمله عربستان در شهر بندری «مخا»‌ی یمن ۶ کشته بر جای گذاشت.

مالایی میل

اگر تورم رو به کاهش است، چرا مردم مالزی همچنان فشار سنگین قیمت مواد غذایی را احساس می‌کنند؟

آخرین وضعیت مه دود: ۲۱ منطقه در سراسر مالزی در سطح آلودگی «ناسالم» قرار دارند.

ایران می‌گوید شرایط خود را برای بازگشایی [تنگه]هرمز به آمریکا اعلام کرده است.

استار مالزی

فاجعه غرق شدن کشتی مسافربری «ویرگو ۸» در اندونزی: امدادگران سه جسد دیگر را پیدا کردند، اما ۱۲۲ نفر همچنان مفقود هستند.

یک مقام مسئول اعلام کرد که بانک مرکزی اندونزی برای تثبیت ارزش روپیه، در بازار‌های ارز و اوراق قرضه مداخله خواهد کرد.

مالزی حملات حوثی‌ها را محکوم و بر همبستگی خود با عربستان سعودی تأکید کرد.

قیمت نفت در پی امیدواری‌ها به دیپلماسی در مناقشه ایران، کاهش یافت.

اندونزیا بیزنس پست

اندونزی با خطر تحریم‌های آمریکا به دلیل نفت روسیه مواجه است.

فری مالزیا تودی

از دولت ساراواک خواسته شد تا به دلیل پدیده مه-دود، علیه اندونزی اقدام قانونی کند.