مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: همزمان با اول مهر همه مدارس در سراسر کشور به صورت حضوری فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، زینی وند مقدم گفت: تصمیم نظام بر این است آخرین جایی که در هر شرایطی تعطیل می‌شود مدارس است و امنیت و جان سرمایه داران آینده از یک طرف و تعلیم و تربیت از سوی دیگر برای وزارت آموزش و پرورش مهم است.

وی افزود: ۲۱ هزار مدرسه غیر دولتی با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش اموز فعالیت دارند.

زینی وند مقدم افزود: تنها منبع درآمدمدارس غیر دولتی شهریه است.

وی گفت: با توجه شرایط هر استان و منطقه شهریه اختصاص یافته است.