فرماندار شهرستان ماسال از توزیع بیش از ۲۵۰ بسته نوشت افزار و کیف به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان کم برخوردار شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سعیدقسمت پور گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۵۰ بسته ملزومات تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان میان دانش‌آموزان نیازمند شهرستان ماسال توزیع شد.

وی با بیان اینکه این اقدام خیرخواهانه به همت کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد نماز جمعه، مسجد جامع و شهرداری ماسال انجام شد، هدف از این کار را کاهش بخشی از دغدغه‌های خانواده‌ها و دانش آموزان کم برخوردار در این شهرستان عنوان کرد.