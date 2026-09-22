ترکیب قایقرانان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا
مسابقات قایقرانی آبهای آرام بازیهای آسیایی ناگویا ازفردا ۱مهر در دریاچه میوشی ژاپن آغاز میشود
ترکیب ملیپوشان ایران درمواد نهگانه:
کایاک تکنفره ۵۰۰ متر مردان: علی آقامیرزایی
کایاک تکنفره ۵۰۰ متر زنان: الناز شفیعیان
کانوی تکنفره ۵۰۰ متر مردان: نبی رضایی
کانوی تکنفره ۲۰۰ متر زنان: هیوا افضلی
کایاک دونفره ۵۰۰متر مردان: علی آقامیرزایی و پیمان قویدل
کایاک دونفره ۵۰۰متر زنان: الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور
کانوی دونفره ۵۰۰ متر زنان: مائده شورگشتی و هدیه خیرآبادی
کایاک دونفره ۵۰۰ متر میکس: پیمان قویدل و تانیا کارگرپور
کانوی دونفره ۵۰۰ متر میکس: نبی رضایی و هیوا افضلی
کیانا کمالزاده: قایقران ذخیره کایاک بانوان