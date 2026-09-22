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آتشسوزیهای گسترده جنگلی در اندونزی با وجود بهکارگیری دهها فروند هواپیما و دهها هزار نیروی امدادی همچنان مهار نشده است و دود سمی ناشی از این آتشسوزیها بخشهایی از اندونزی، مالزی و سنگاپور را فرا گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، دولت اندونزی از ماه گذشته ۶۴ فروند هواپیما و ۵۴ هزار نیرو را برای مقابله با آتشسوزیها در جزایر بورنئو و سوماترا به کار گرفته است. عملیات اطفای حریق از طریق بمباران آبی و اقدامات زمینی در حال انجام است، اما وسعت مناطق درگیر و شرایط دشوار زمینهای توربی، عملیات مهار آتش را با مشکل مواجه کرده است.
مقامهای اندونزیایی میگویند آتش در برخی مناطق در عمق خاکهای توربی نفوذ کرده و کاهش منابع آب نیز عملیات نیروهای زمینی را دشوارتر کرده است، در استان کالیمانتان غربی، یکی از مناطق به شدت آسیب دیده، مقامهای مدیریت بحران از کاهش یا حتی ناپدید شدن منابع آب در مناطق درگیر آتش خبر دادهاند.
همزمان، گروههای بومی و سازمانهای مدنی در کالیمانتان غربی با طرح شکایتی جمعی، دولت، رئیسجمهور و استاندار این استان را به کوتاهی در پیشگیری از آتشسوزیها متهم کردهاند، حدود ۳۵۰ نیروی دفاع شخصی ژاپن نیز برای کمک به عملیات اطفای حریق وارد کالیمانتان غربی شدهاند.
گسترش دود ناشی از این آتشسوزیها در هفتههای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای زیستمحیطی و سلامت عمومی در اندونزی و کشورهای همسایه، به ویژه مالزی و سنگاپور را افزایش داده است.