به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نمایشگاه نقاشی «بردی (زلف باد)» اثر نگین میاحی که به موضوع تالاب، نیزار و زندگی اجتماعی تالاب‌نشینان می‌پردازد ۲۵ اثر از این هنرمند را به نمایش گذاشته است. آثار به‌نمایش درآمده روایت تصویری از پیوند انسان و طبیعت، فرهنگ بومی و حیات اجتماعی مردمان نیزار ارائه می‌دهد.

«بردی» نام محلی نیزار است؛ جایی که نی در برابر باد خم می‌شود و انحنایش، زلفی را به یاد می‌آورد که باد می‌برد. از همین رو این عنوان برای این نمایشگاه انتخاب شده است.نمایشگاه «بردی (زلف باد)» تا ۲ مهر ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در گالری ریم، واقع در اهواز، امانیه، خیابان خرم، انتهای کوچه خرد، پلاک سه پذیرای بازدیدکنندگان است.