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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سازمان هواشناسی برای ۲۴ ساعت آینده از پایداری جو در بیشتر مناطق کشور خبر داد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۰۹:۰۵
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور
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