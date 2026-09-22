به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این مراسم ، فرمانده تیپ ۴۸ فتح ، با اشاره به اهمیت اقتدار نظامی در پیوند با ثبات خانواده‌ها ، خاطرنشان کرد: حضور و حمایت خانواده‌ها ، به‌ویژه مادران و همسران پاسداران، عاملی کلیدی است که باعث شده مردان ما در میدان‌های نبرد و وظایف دشوار، با موفقیت ایستادگی کنند.»

سردار اردشیر رحیمی، با تأکید بر روحیه همبستگی در میان کارکنان افزود: خانواده‌های پاسداران در سخت‌ترین شرایط، در کنار یکدیگر بوده‌اند و همسران با پایداری خود، تکیه‌گاه اصلی همسران پاسدار شده‌اند.