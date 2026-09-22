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رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان پارس آباد از توزیع ۲۳۰۰ پک تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند در شهرستان پارس آباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ظاهر وطن خواه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارسآباد اظهار کرد: با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای حمایت از تحصیل آیندهسازان منطقه، ۲۳۰۰ پک تحصیلی و اقلام آموزشی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارسآباد میان دانشآموزان تحت حمایت توزیع شد.
وی تصریح کرد: با هدف کاهش دغدغه خانوادههای کمبرخوردار در تأمین هزینههای تحصیلی فرزندان خود و به منظور تحقق عدالت آموزشی، پویش توزیع بستههای تحصیلی (پکهای دانشآموزی) با مشارکت خیرین، نیکوکاران و مراکز نیکوکاری این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.
وطن خواه افزود: این بستهها شامل اقلام ضروری تحصیلی از جمله کیف، دفاتر تحصیلی، نوشتافزار کامل و کفش و سایر ملزومات آموزشی متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی (ابتدایی و متوسطه) بوده که با حفظ کرامت انسانی بین دانشآموزان تحت پوشش در سطح شهر و روستاهای تابعه توزیع گردیده است.
رئیس کمیته امداد پارسآباد با اشاره به ارزش ریالی این اقلام تصریح کرد: تعداد ۲۳۰۰ بسته تحصیلی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ جفت کفش به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان است که در آستانه بازگشایی سال تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
وی در پایان با تقدیر از همراهی همیشگی مردم خیراندیش و نیکوکاران دیار مغان گفت: هیچ دانشآموزی در منطقه نباید به دلیل مشکلات معیشتی از شوق آموختن و ادامه تحصیل باز بماند؛ لذا دربهای کمیته امداد و مراکز نیکوکاری شهرستان همواره آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی همشهریان سخاوتمند برای حمایت از استعدادهای درخشان این خطه است.