پخش زنده
امروز: -
با کشف و خارج کردن سه جسد دیگر از داخل کشتی مسافربری غرقشده «ویرگو ترنسپورت ۸» در اندونزی، شمار جانباختگان این حادثه به ۱۳ نفر رسید و عملیات جستوجو و نجات وارد نهمین روز شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، غواصان سازمان ملی جستوجو و نجات اندونزی سه جسد را در ساعات مختلف روز دوشنبه از داخل این کشتی خارج کردند، عملیات جستوجوی زیر آب برای یافتن افرادی که احتمال میرود همچنان در داخل کشتی گرفتار باشند، ادامه دارد.
بر اساس آخرین آمار، ۱۲۲ سرنشین کشتی همچنان مفقود هستند و ۱۰۸ نفر نیز نجات یافتهاند.
کشتی «ویرگو ترنسپورت ۸» بامداد ۱۳ سپتامبر هنگام حرکت از سورابایا در جاوه شرقی به سمت بانجارماسین در کالیمانتان جنوبی، با ۲۴۳ سرنشین و ۸۹ دستگاه خودرو، ارتباط خود را از دست داد و سپس در دریای جاوه واژگون شد، این کشتی در زمان کشف تنها بخشی از آن زیر آب بود، اما ۱۷ سپتامبر در عمق حدود ۲۹ متری غرق شد و از آن زمان نیز به عمق بیشتری فرو رفته است.
با پایان مهلت اولیه هفت روزه عملیات جستوجو، مقامهای اندونزیایی روز شنبه این عملیات را برای هفت روز دیگر تمدید کردند.