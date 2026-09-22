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پویش «رزمایش همدلی، ایران همدل» با توزیع ۱۸۰۰ بسته لوازمالتحریر در علی آباد کتول آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، با آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند در رزمایش همدلی؛ ۱۸۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش یک و نیم میلیارد تومان بین علی آباد کتول توزیع شد.
این اقدام به نیابت از شهدای دانشآموز میناب و به مناسبت دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان انجام شد.
این اقلام توسط فرمانداری علیآبادکتول و بخشداری مرکزی و نیروگاه برق علی آباد کتول تهیه شده و قرار است از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) بین دانشآموزان هدف توزیع شود.