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به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و تجلیل از جانفشانیها و رشادتهای یادگاران هشت سال دفاع مقدس، صدا و سیمای استان سمنان برنامههای متنوعی را در هفته دفاع مقدس تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مرکز ویژه برنامههایی بدین شرح تدارک دیده است:
ویژه برنامه زنده رسم ایستادگی از ۳۰ شهریور به تعداد ۸ برنامه هر شب در ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه با آیتمهای متنوع پخش میشود.
گزارشهایی از برنامهها و نمایشگاه های دفاع مقدس استان در برنامه " رویداد "، پخش "تصاویر مستندی از اعزام نیروهای استان" به جبهههای نبرد حق علیه باطل و حضور رزمندگان استان در مناطق عملیاتی، ۸ قسمت برنامه " چراغ محله" با موضوع گفتوگو با خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، ۸ قسمت برنامه با عنوان " با ستارهها " با موضوع زندگی نامه و وصیت نامه شهدای استان، پخش ۵ قسمت " فیلم سینمایی" با موضوع دفاع مقدس، حضور یادگاران دوران دفاع مقدس در برنامه صبح گاهی " یه صبح تازه"، پخش " ۳۰ قسمت "مستند" با موضوع دفاع مقدس و عملیاتهایی که نیروهای استان در آن حضور داشتهاند و پخش مستندهایی با موضوع " معرفی فرماندهان و سرداران شهید" استان و کلیپها و "موسیقی تصویر"های مختلف.
صدای استان سمنان هم با این ویژه برنامهها در هفته دفاع مقدس با مخاطبان خود همراه خواهد بود:
ویژه برنامه زنده عصرگاهی با نام " ایستاده تا همیشه " با موضوع دفاع مقدس و آیتمهای متنوع از ۳۰ شهریور الی ۷ مهر، گزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص دفاع مقدس با عنوان " شمیم ولایت"، ۱۰ قسمت نمایش رادیویی با موضوع دفاع مقدس، پخش سرودها و نواهای خاطره انگیز دوران دفاع مقدس در برنامهای با نام " نغمه ها"، تبیین نقش و جایگاه استان سمنان در سالیان دفاع مقدس در برنامههای شبانه " شبهای نقرهای"، صبح گاهی " صبح بخیر قومس"، خانواده "زندگی سلام"، " مثنوی پایداری" و " میهمانی لاله ها"، معرفی شهدای استان در برنامههای " چراغ محله" و " با ستاره ها"، معرفی کتابهای حوزه دفاع مقدس در برنامه " یار مهربان"، معرفی کتابهای حوزه دفاع مقدس با تقریظ رهبر معظم انقلاب با نام " از من بگو"، چند قسمت "مستند گزارشی" با موضوع دفاع مقدس و بارگزاری “تصاویر شهدای استان" در رادیو نما.
معاونت فضای مجازی هم برای این تولیدات میزبان مخاطبان خود خواهد بود:
بازتولید و انتشار "کلیپ و فوتو کلیپ دوران دفاع مقدس"، انتشار تصاویر و گزارشهای آرشیوی از رزمندگان اسلام، تولید و انتشار پادکست گرافیک، پوستر، عکس نوشت و استوری موشن با موضوع روزشمار هفته دفاع مقدس، برگزاری مسابقه اینستاگرامی آسمانیها با موضوع معرفی شهدای استان، تولید و انتشار دو موشن کمیک با موضوع خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، طراحی اینفوگرافیک معرفی شهدای استان.
خبر استان سمنان هم با پوشش خبری مراسم مختلف ویژه این هفته در استان یاد و نام ایثارگران و دلاورمردان سالهای پر افتخار دفاع مقدس را گرامی خواهد داشت.