

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هماهنگی در خصوص اقدامات مورد انتظار از واحد‌های استانی و مراکز در آستانه آغاز سال تحصیلی با حضور دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه، هیات رئیسه، معاونان و روسای واحد‌های استانی برگزار شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در آغاز گفت: خدا را شاکریم که با وجود معاونان و مدیران شایسته در ستاد و روسای واحد‌های استانی، با خاطری آسوده به استقبال شروع سال تحصیلی می‌رویم و با این اطمینان، اعلام می‌کنم سال تحصیلی جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور برابر تقویم آموزشی از چهارم مهرماه به صورت حضوری آغاز می‌شود.

علی اکبری اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی همواره موضوعی مهم و شایسته توجه بوده و خواهد بود. مهر، بهار تعلیم و تربیت است و می‌طلبد که جامعه علمی و آموزشی کشور برای این رویداد برنامه‌ها و اقدامات درخور شأنی تدارک ببیند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تصریح کرد: صد البته شرایط سال تحصیلی جاری چه به لحاظ شرایط جنگی که تجربه کردیم و چه از این نظر که یک سال سبک دیگری از آموزش (مجازی) را شاهد بودیم، یک سال و دوره متفاوتی خواهد بود.

وی ادامه داد: بنابراین در این جلسه می‌طلبید که اهم مسائل بررسی شود و قدردان معاونان و روسایی هستیم که به بیان موضوعات مهمی پرداختند و با این مباحث اعم از فرهنگی، دینی، حراستی و آموزشی که همه در جای خود ارزشمند است، امید دارم که مهر را به تجلی انسجام دانشگاه در تمامی حوزه‌ها مبدل کنیم.

علی اکبری ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی صورت گرفته در جلسه امروز، در مهرماه شاهد وحدت در عین کثرت باشیم، وحدت در اجرای برنامه‌های درخور آغاز سال تحصیلی و کثرت در قالب بهره مندی از تنوع ارزشمندی که در سطح مراکز و دانشجویان مان است. وی افزود: در واقع منتظر مشاهده اوج هماهنگی دانشجو، مرکز، واحد استانی و ستاد هستیم و انتظار می‌رود مدیران، آماده پاسخگویی و رسیدگی به هر مساله‌ای باشند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تاکید کرد: انتظارمان این است باتوجه به شرایط موجود «دانشجو محوری» را مد نظر داشته به آن جدی نگریسته شود. وی خاطر نشان کرد: یادمان باشد که تنها علت حضور و وجود نهاد‌ها و سازمان‌های بزرگ آموزشی در کشور، دانشجویان هستند.

علی اکبری ادامه داد: دانشجویان هستند که حضور استاد، آزمایشگاه، کارگاه، مدرس، مرکز علمی کاربردی و ... را توجیه می‌کنند، بنابراین برای دانشجویان مراسم آغاز سال تحصیلی را در خور پیش بینی کنید، زیرا دانشجویان فرزندان شایسته این سرزمین هستند و نباید آنان را به جای دیگری سوق دهیم، بلکه به فرمایشات، دیدگاه ها، انتظارات، پیشنهادات و حتی انتقادات آنان احترام بگذاریم.

وی خطاب به روسای واحد‌های استانی اظهار داشت: مسائل دانشگاه را در درون خانواده دانشگاه جامع علمی کاربردی حل و فصل نمایید، ارجاع مسائل دانشگاه به خارج از دانشگاه توصیه نمی‌شود و انتظار می‌رود مسئولیت مرجعیت دانشگاه را همه پذیرا باشیم. آیین نامه ها، شیوه نامه‌ها و قوانین همه حاکی از این است که مسائل دانشجویان، اساتید، کارکنان و تمام بخش‌های جامعه دانشگاهی را می‌توان با استناد به قانون در درون دانشگاه حل کرد و حس استیصال، ناتوانی و تعلل از هیچ مرکز و واحد دانشگاهی پذیرفته نیست. دکتر علی اکبری تاکید کرد: سال تحصیلی را با احترام و تکریم، اما با قوت و جدیت و اعتماد همه جانبه آغاز کنید، مماشات در امور عواقب بعدی به دنبال خواهد داشت بنابراین انتظار ما نظارت از همان ابتدا است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: «دانشجو محوری» را سرلوحه قرار دهید، در حوزه نظارت، برنامه درسی دانشجو، برگزاری کلاس در محیط مناسب، حضور مدرس در کلاس و نظارت بر برگزاری مستمر کلاس در عین هدفمند و مفید بودن حق دانشجو است. وی ابراز امیدواری کرد: از همان آغاز با شروعی موفق و استفاده از تجربیات پیشین مدیران و روسای مراکز در آموزش عالی و اهتمامی که همکاران ستاد به عمل آورده‌اند، همه با هم سال تحصیلی مملو از توفیقات برای ایران اسلامی مان رقم زده و به ارمغان بیاوریم.

در این جلسه که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، معاونان و مدیران و روسای واحد‌های استانی دانشگاه به بیان برنامه‌های حوزه خود برای شروع سال تحصیلی پرداختند.