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اداره کل هواشناسی استان قم برای امروز سهشنبه ۳۱ شهریور، آسمانی صاف همراه با وزش باد و غبارآلودگی را پیشبینی کرده است؛ بیشینه دمای هوا به ۳۹ و کمینه دما به ۲۱ درجه سانتیگراد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان قم، باد غالب از سمت غرب با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد وزید که میتواند در برخی ساعات موجب افزایش غبار و کاهش کیفیت هوا شود.
بررسی پیشبینیهای هواشناسی بینالمللی نیز برای قم و مناطق اطراف، هوای گرم و عمدتاً صاف همراه با وزش باد را نشان میدهد.
با توجه به گرمای هوا و احتمال غبارآلودگی، کاهش فعالیتهای طولانیمدت در فضای باز بهویژه برای گروههای حساس توصیه میشود.