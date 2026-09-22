براساس اعلام فرمانداری ویژه دزفول، صدا‌های شنیده شده در برخی نقاط این شهرستان ناشی از انفجار مهمات است و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانداری ویژه دزفول اعلام کرد: از ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح در برخی از نقاط شهرستان آغاز و تا ساعت ۱۱ ظهر امروز ادامه دارد.

باتوجه به اینکه این صدا‌ها ناشی از انفجار‌های کنترل شده است، شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی از مناطق که با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.