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عهد مردم برای ادامه راه شهدای میناب

مردم در تجمعات شبانه از ادامه راه فرزندان شهید میناب می‌گویند راهی که به باور ان‌ها با درس خواندن، تلاش، افزایش تولید داخلی و حفظ اتحاد و همدلی مردم می‌تواند به ساختن ایرانی آبادتر برای نسل آینده منتهی شود.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۳۱- ۰۸:۵۹
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، انسجام ملی
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