عهد مردم برای ادامه راه شهدای میناب

مردم در تجمعات شبانه از ادامه راه فرزندان شهید میناب می‌گویند راهی که به باور ان‌ها با درس خواندن، تلاش، افزایش تولید داخلی و حفظ اتحاد و همدلی مردم می‌تواند به ساختن ایرانی آبادتر برای نسل آینده منتهی شود.