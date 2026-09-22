بیش از ۲ هزار عنوان برنامه پایگاهی و محله‌محور و حدود ۶۰ برنامه محوری همزمان با هفته دفاع مقدس در قائم‌شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عباسپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائم‌شهر گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری ایثارگری‌های جوانان در هشت سال جنگ تحمیلی و تبیین ارزش‌های این دوران است.

وی افزود: امسال بیش از ۲ هزار عنوان برنامه در سطح پایگاه‌ها و محلات و حدود ۶۰ برنامه محوری در سطح ستاد شهرستان با مشارکت حوزه‌ها برنامه‌ریزی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائم‌شهر، نمایش میدانی و بازسازی عملیات دوران دفاع مقدس را شاخص‌ترین رویداد فرهنگی هفته دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: این ویژه‌برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت هنروران و زبان هنر، به مدت سه شب در روز‌های ۳۱ شهریور، یکم و دوم مهر برای عموم شهروندان اجرا می‌شود.

عباسپور افزود: برگزاری یادواره‌های شهدای محلات و نشست‌های تخصصی روایتگری از دیگر برنامه‌های این هفته است و در حوزه خدمات اجتماعی نیز ویزیت رایگان پزشکی در مناطق کم‌برخوردار و اقدامات محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: برگزاری مسابقات متنوع ورزشی و جشنواره‌های فرهنگی و هنری در سطح پایگاه‌های بسیج نیز برای تقویت نشاط اجتماعی در شهرستان برنامه‌ریزی شده است.